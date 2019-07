La difesa di Arkus, ma per il Palermo speranze appese a un filo: le prossime tappe

Dopo il comunicato di ieri in cui attesta di aver chiesto l’iscrizione in B a Lega e Figc, Arkus Network punterebbe tutte le sue fiches nel “soccorso istruttorio”.

Ma con ogni probabilità la richiesta dei Tuttolomondo non sarà accolta dalla Figc che contesterebbe tanti punti alla proprietà rosanero, in particolare la scadenza: il 24 giugno era un termine perentorio per presentare tutta la documentazione e ottemperare agli impegni.

Il Palermo entro quella data non ha pagato gli stipendi, non ha pagato la multa inflitta dalla FIGC pari a 500.000 euro relativa alla sanzione del TFN in secondo grado del 29 maggio e non ha presentato la fideiussione da 800.000 euro.

Insomma, possibilità bassissime che il Palermo possa realmente iscriversi alla B anche perché il tutto scatenerebbe poi i ricorsi di altri club, come ovviamente il Venezia, che pregusta già il ripescaggio in cadetteria. Il primo passo sarà quello di giovedì, quando la Covisoc si esprimerà sulla documentazione carente inviata dal Palermo per l’iscrizione in B. Una prima tappa verso il baratro.

Venerdì sarà poi il giorno di assemblea dei soci e udienza per il commissariamento richiesto dalla Procura Figc. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sta intanto iniziando a preparare il “bando rosanero” per la cessione del nuovo titolo. In pole c’è sempre Mirri, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi Ferrero che prende sempre più campo.

Al momento defilate le piste estere, come cinesi e americani. Sul mercato, invece, i calciatori rosanero iniziano a trovare squadra essendo virtualmente svincolati: Nestorovski andrà verosimilmente all’Udinese dove troverà Jajalo. Brignoli invece farà le valigie per Empoli.

