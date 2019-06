Caos Palermo, Sporting Network rilancia: "Chiesto alla Lega e alla Figc l'iscrizione in serie B, siamo in regola"

La Sporting Network non si arrende e rilancia la sua sfida, anche alla Lega e alla Figc: abbiamo fatto tutto regolarmente, dovete iscriverci in serie B. Non solo: la società smentisce, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Palermo, anche qualsiasi intervento di Maurizio Zamparini. Ecco il comunicato di Sporting Network.

“Questa societa’ unitamente alla partecipata Us Citta’ di Palermo s.p.a. hanno inviato in pari data specifica nota alla Figc, alla Lega b ed alla Co.vi.so.c., con copia al sindaco ed al prefetto di Palermo, con cui si fa definitiva chiarezza, anche in punto documentale, sulle ultime vicende relative all’iscrizione del club calcistico al prossimo campionato professionistico di serie B e se ne conferma la richiesta, per i comprovati motivi esposti, di definitiva iscrizione". Insomma, nonostante tutto e tutti, i proprietari del Palermo credono davvero che sia ancora possibile mantenere la categoria.

Continua la nota: "Si smentiscono categoricamente le circostanze , infondate nei fatti ed in diritto, con riferimento a quanto pubblicato nelle ultime ore da talune agenzie di stampa, circa un‘asserita richiesta di intervento economico di questa societa’ e/o dei suoi esponenti al sig. Maurizio Zamparini ed alla sua famiglia, cosi’ come l’asserita intenzione del ricorso della societa’ u.s. citta’ di Palermo s.p.a. ad una "liquidazione, con conseguente concordato", diffidandosi ancora una volta chiunque si renda responsabile della diffusione di notizie del tutto infondato".

© Riproduzione riservata