Mirri, Ferrero, gruppo cinese: i candidati per il Palermo del futuro. Gravina: "Aspettiamo a parlare di D"

Un bando per il nuovo Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ieri lo ha detto in conferenza stampa. E già ci sono i primi candidati. Certo, prima bisognerà seguire gli sviluppi della vicenda che è sul tavolo della Figc e poi capire quale potrà essere il futuro dei colori rosanero.

Se sarà ufficiale la mancata affiliazione dell'attuale società alla Figc allora troverebbero posto le candidature che sono già arrivate. C’è quella di Ferrero, ma il sindaco ha anche incontrato Dario Mirri, opzione locale per il nuovo Palermo.

Ferrero si è fatto avanti pubblicamente: «Amo Palermo, mi ha battezzato come produttore esecutivo cinematografico portando i miei film, realizzati nella città, nel mondo. Con grande successo. Questa volta mi piacerebbe poter ripetere questa esperienza, se le autorità locali lo vorranno io sono pronto ad investire per riportare il Palermo al posto dove merita di stare, ovvero nelle grandi platee».

In pole c’è il gruppo capitanato da Mirri e Sagramola, forte dell’investimento fatto quattro mesi fa da Damir con un versamento di 2,8 milioni di euro, .

Nonostante ufficialmente non si sia ancora detta la parola fine sull'U.S. Città di Palermo, come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, sono diversi gli sms ricevuti dal sindaco in questi giorni. Tra questi, anche uno da parte di un gruppo cinese.

Sull’eventualità del Palermo in D, intanto, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina va cauto: «Aspetterei un attimo, perché per andarci deve seguire una procedura chiave. Ci sono delle avvisaglie abbastanza preoccupanti, non sotto il profilo sportivo, ma nel complesso. Sono delle operazioni che richiederanno molta attenzione, non solo per quel che riguarda gli organi della giustizia sportiva».

© Riproduzione riservata