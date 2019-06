Palermo verso il baratro, Balata: "Dispiace, ma non credo ci siano margini"

Poche speranze per il Palermo. Non c'è ancora una sentenza, ma secondo il presidente della Lega di B, Mauro Balata, non ci sono margini affinchè i rosanero possano disputare il prossimo campionato cadetto.

"Per noi avere una città come Palermo in serie B è un onore e un valore aggiunto, purtroppo sono vicende legate a fattori che riguardano le riforme, alcune già licenziate dalla Federcalcio, e che dovrebbero consentirci nei prossimi anni di non vivere più queste tragedie immense che poi colpiscono anche tante famiglie che lavorano e gravitano in quella società".

Balata all'ingresso in consiglio federale lo dice chiaramente: "I termini sono perentori - ha concluso - non credo ci siano margini ma non spetta a me dirlo".

Ieri anche il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina si era espresso sul caso Palermo, lasciando poche speranze ai rosanero. "Una decisione molto semplice - ha detto -, applicheremo le regole: non ci può essere deroga a nessun principio del rispetto delle regole. La commissione di vigilanza è al lavoro, ci sono delle criticità e queste criticità le valuterà il nostro organismo di controllo".

© Riproduzione riservata