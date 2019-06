Caos Palermo: è fuga dalla città, solo Albanese alla riunione del Cda del club. Lucchesi: "Vicenda preoccupante"

Quasi tutti i vertici a Roma. Alla riunione del Cda del Palermo che si sta tenendo nella sede di Confindustria di via Amari e quindi non al Barbera c'è solo il presidente Alessandro Albanese e non i rappresentanti di Arkus che invece sono nella Capitale.

Un chiaro segnale di resa o forse una vera e propria fuga davanti a una situazione che ormai è precipitata. Da Tuttolomondo si attendevano le prove dei bonifici inviati a giocatori e allenatori per il trimestre da marzo a maggio, pagamenti che fino a questo momento non risultano nei conti correnti dei calciatori.

A Roma anche il direttore generale Fabrizio Lucchesi che a Gds.it spiega: "Ho sentito ieri Tuttolomondo, ci siamo dati appuntamento oggi a Roma. Non faccio parte del cda, sono un dipendente, ma voglio vederci chiaro anche io. La vicenda è sempre più preoccupante e potrebbe avere strascichi giudiziari. Fideiussione fatta? Non lo so".

Appare ormai tangibile il rischio della messa in liquidazione della squadra per permettere al CdA di soddisfare almeno in parte i creditori che ancora aspettano i pagamenti dalla società attraverso un concordato.

Ma oggi sarà comunque un’altra giornata calda: alle 15 il sindaco Orlando parlerà in conferenza stampa del caso Palermo, una conferenza in cui probabilmente si inizierà a parlare di futuro. Spetterà proprio a lui – in caso di fallimento del club – consegnare poi le chiavi del titolo sportivo ai possibili nuovi proprietari. Tra i possibili pretendenti Mirri e Sagramola, Ferrero, ma c'è anche una pista cinese.

I tifosi, intanto, dopo le tensioni di ieri, hanno organizzato un presidio davanti allo stadio Barbera a partire dalle 13.

