Palermo retrocesso, oggi l'udienza sull'appello dei rosanero. A Roma centinaia di tifosi

Il tanto atteso giorno è arrivato: la Corte federale è chiamata dalle 14,30 ad esaminare il ricorso presentato dal Palermo calcio contro la sentenza di primo grado che ha decretato la Serie C per il club.

La sentenza, con molto probabilità, dovrebbe essere emessa venerdì. Ma il club rosanero non è da solo; sarà sostenuto da centinaia di tifosi, chi proveniente da Palermo, chi da altri regioni di Italia, che si sono dati appuntamento in via Campania a Roma, sotto la sede della Corte Federale.

I supporter sono giunti nella Capitale con i mezzi propri, in pullman e in aereo e molti sono giunti da fuori regione con gruppi provenienti da Milano, Roma e Firenze, con adesioni anche da vari residenti nel Lazio.

Il gruppo organizzato più nutrito è quella della Curva nord 12. Tra i tifosi d'eccellenza ci dovrebbe essere anche l'attore palermitano Toni Sperandeo.

Obiettivo dei legali rosanero è quello di annullare la sentenza puntando sul vizio procedurale che ha reso inammissibile il deferimento per Zamparini e mettendo in forte evidenza le motivazioni pubblicate dalla Cassazione in merito all’operazione Mepal – Alyssa.

Il minimo obiettivo della società è uno sconto di pena che permetta al Palermo la permanenza in Serie B. In caso di conferma della retrocessione, il gruppo societario non si fermerà ma si rivolgerà al Coni e alla giustizia ordinaria.

