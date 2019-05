Palermo, il presidente Albanese oggi a Tgs Studio Sport

Ci sarà anche il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, oggi a Tgs Studio Sport, in onda su TGS (canale 15 del digitale terrestre) alle 14,40.

Nella trasmissione condotta da Salvatore Fazio, il presidente farà il punto sulla situazione dei ricorsi presentati e sul futuro societario alla luce delle ultime pronunce della giustizia sportiva.

In studio anche l'avvocato Giovanni Di Trapani che sta promuovendo con un pool di legali una class action dei tifosi contro la Lega di B. In trasmissione pure i giornalisti Angelo Morello e Carlo Brandaleone per analizzare il momento dei rosanero.

Spazio poi ai messaggi dei telespettatori che potranno scrivere attraverso la chat di whatsapp 335.1356928: i messaggi più interessanti saranno letti da Sabrina Raccuglia.

La trasmissione andrà in replica stasera sempre su TGS alle 21,00.

