Palermo al contrattacco: presentato ricorso al collegio di garanzia del Coni per fermare i playoff

Il Palermo non ci sta. Dopo la nuova delusione per il verdetto della corte federale che ha deciso di non fermare i playoff, lo staff di avvocati del club di viale Del Fante a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni.

La società di viale del Fante passa al contrattacco dopo il no all'istanza di rinvio cautelare di play-off che era stata presentata dal Palermo mercoledì. Ma è un tentativo disperato quello della società.

Lo staff di legali rosanero formato da Francesco Pantaleone, Antonino Gattuso, Francesca Trinchera, Gaetano Terracchio e Francesco Di Ciommo ha ravvisato gli estremi per chiedere che vengano interrotti i play-off che dovrebbero scattare oggi alle 21 con la disputa della prima delle due partite preliminari previste fra Spezia e Cittadella.

Il collegio di garanzia del Coni oggi si deve pronunciare sul parere chiesto ieri dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a proposito della legittimità del provvedimento adottato dal consiglio di Lega di B di annullare la disputa dei play-out vista la retrocessione del Palermo in Serie C stabilita dalla sentenza di primo grado del tribunale federale nazionale, adesso dovrà stabilire anche se i play-off che inizieranno oggi sono da sospendere o meno.

Il numero uno della Figc aveva ribadito "la legittimità della scelta della Lega B" di procedere con la disputa delle gare ma aveva anche tenuto a precisare: "Posso concordare con chi ha sostenuto che bisognava aspettare almeno il secondo grado, ma parlare di violazione non è corretto".

