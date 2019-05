Il Palermo dice addio ai playoff, lo sconforto di Albanese: "Amareggiati e delusi"

Amarezza e sconforto. Il Palermo dopo aver incassato il nuovo “no” giudiziario sulla riammissione ai playoff sta riflettendo e soprattutto rileggendo la nuova sentenza che li taglia fuori dagli spareggi promozione. Contattato da gds.it il presidente rosanero Alessandro Albanese non vuole parlare molto e con la voce spezzata dalla delusione dice: “Non mi va al momento di parlare, sono amareggiato e deluso. Stiamo rileggendo la sentenza e vedremo di elaborare un comunicato stampa, capite il momento, non voglio parlare molto”.

Ieri però il presidente rosanero era più che fiducioso e sperava in uno slittamento dei play-off. Adesso i legali rosanero sperano che in Appello possa esserci un ribaltamento della sentenza di primo grado che al momento ha spedito i rosa in serie C.

Rino Foschi a gds.it si mostra calmo e sereno: “Diciamo che ce lo aspettavamo, non ci speravamo molto. Adesso dobbiamo guardare avanti, c’è fiducia per giorno 23 quando speriamo che la nostra serietà e il nostro lavoro venga premiato. Stiamo rileggendo la sentenza e siamo solo in attesa che qualcosa possa cambiare in secondo grado. Dispiace molto ma voglio essere fiducioso per questa nuova sentenza”.

© Riproduzione riservata