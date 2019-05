Palermo, sale l'attesa per il match contro il Cittadella: parte la prevendita, tifosi in fila per il biglietto

C'è grande attesa a Palermo per l'ultima partita di campionato dei rosanero contro il Cittadella. Sale la febbre dei tifosi che in queste ore stanno acquistando i tagliandi per vedere il match di sabato prossimo al Renzo Barbera.

Appena ha preso il via la prevendita, tantissime le persone in fila nei punti vendita vivaticket, negli Store ufficiali del Palermo e su internet. Code sia al centro commerciale Conca d'Oro che presso il punto vendita di via Maqueda. Immagini che non si vedevano da tanto tempo e che fanno presupporre uno stadio pieno per la decisiva sfida che può valere, per i rosanero, la promozione in Serie A.

Ad invogliare i supporters, oltre che l'importanza del match, anche i prezzi che sono stati abbassati per tutti i settori e sono state mantenute, tranne che per curve e tribuna vip, le promozioni con sconti di quasi il cinquanta per cento per over 65, under18 e donne.

Domani, via alla vendita presso il botteghino dello stadio dalle 16 fino alle 19. Sportelli aperti anche giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 11,30.

Prima, però, i tifosi rosanero, conosceranno i nuovi acquirenti del Palermo calcio. In tarda mattinata, infatti, è prevista la conferenza dove verrà illustrato il nuovo consiglio d'amministrazione rosanero e il nuovo progetto della Arkus Network che pochi giorni fa ha rilevato le quote societarie.

