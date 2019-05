Palermo-Cittadella decisiva per la serie A, per spingere i rosanero l'operazione "Tutti al Barbera" con prezzi speciali

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi in vista del match casalingo contro il Cittadella in programma sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”. I ticket, informa la società, saranno in vendita dalle ore 12.00 di domani e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet solo a tariffa intera e presso gli Store Ufficiali.

Confermata la tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie Donne, Under 18 (nati dal 01/01/2001) ed Over 65 (nati entro il 31/12/1954). Inoltre, i possessori di un biglietto di almeno 5 delle ultime 6 gare casalinghe del Palermo della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della Campagna Abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati rosanero per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione.

Il club ricorda che i tornelli saranno aperti almeno due ore prima dall'inizio della partita. Per favorire il regolare accesso all'impianto, si invita dunque il pubblico a recarsi allo stadio in largo anticipo rispetto all'inizio della gara.

© Riproduzione riservata