Cessione del Palermo, alle spalle di Arkus c'è Stefano Pistilli: ecco chi è

Chi c'è alle spalle di Arkus Network, la società che ha siglato col Palermo un accordo preliminare per l'acquisizione delle quote? A figurare come nuovo acquirente del club e Walter Tuttolomondo, presidente del Consiglio di amministrazione di Arkus, ma senza alcuna partecipazione nella società. Come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia di oggi, l'azionista di maggioranza è Stefano Pistilli.

Nato ad Albano Laziale e residente a Londra, Pistilli detiene l'89,59% delle quote di Arkus tramite la Gepro Investments Partners Limited, compagnia londinese nella quale è entrato lo scorso 18 ottobre. Il nome di Pistilli compare anche in altre società britanniche, alcune poi sciolte. Noto anche per i suoi legami con l'estrema destra italiana ed europea: e in passato era stato più volte indicato come «membro di Forza Nuova».

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.

