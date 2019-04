Il futuro del Palermo si gioca su 3 tavoli: trattativa con York Capital in stand by, le alternative di Foschi

I tempi stringono in vista della scadenza Covisoc del 15 maggio e Rino Foschi ha fretta di chiudere la trattativa per la cessione del Palermo. Tre tavoli aperti, ma la pista che la società vorrebbe seguire è quella che porta alla York Capital.

L’intoppo Mepal emerso nella scorsa settimana non è stato ancora risolto e allora si continua a cercare di trovare un’intesa. Ma nel frattempo Foschi deve comunque avere le alternative, tra queste c’è quella che porta ad Arkus Network, sul cui potere economico però è la dirigenza rosanero ad avere qualche dubbio. Arkus è un gruppo polifunzionale costituito da investitori istituzionali, imprenditori e società del terziario avanzato. Il suo advisor è il banchiere palermitano Vincenzo Macaione.

Una terza alternativa è rappresentata da un altro fondo americano, tenuto “nascosto” proprio da Foschi. Ma è ovvio che come più volte ha detto Foschi, il “sogno” è quello di vendere a York Capital. E proprio Foschi oggi alle 15 terrà una conferenza stampa in cui parlerà proprio di queste trattative e chissà se non venga fuori anche qualche annuncio, visto che ieri il presidente rosanero non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

E ha parlato poco anche Delio Rossi che oggi firmerà il contratto che lo legherà al Palermo. L’allenatore ieri ha voluto solamente ringraziare i tifosi e ha cercato in tutti i modi di dribblare le domande dei giornalisti, ma solo perché ancora non risulta tesserato.

Oggi comunque verrà raggiunta l’intesa e Rossi potrà così dirigere il suo primo allenamento in vista del match di sabato a Livorno. Il neo tecnico rosanero potrebbe parlare direttamente venerdì alla vigilia del match del Picchi.

Era il 14 giugno 2011, nel giorno dell'addio ai tifosi del Palermo Delio Rossi disse: "Alla prossima" Il 23 novembre 2009 Delio Rossi viene scelto da Zamparini per sostituire Walter Zenga Delio Rossi, nella stagione 2009/2010 ha sfiorato la qualificazione alla Champions League Molto amato a Palermo, in due stagioni ha conquistato oltre 120 punti in due stagioni Delio Rossi è nato a Rimini e ha 59 anni La sua prima esperienza in rosanero Per Rossi al Palermo due qualificazioni in Europa League Il 28 febbraio 2011 Zamparini lo esonera ma lo richiama a campionato in corso Richiamato alla guida del Palermo, il 29 maggio 2011 porta a Roma 40mila tifosi per la finale di Coppa Italia Rossi all’Olimpico per la finale di Coppa Italia che il Palermo perse contro l’Inter Delio Rossi è rimasto nel cuore dei tifosi rosanero Il 14 giugno del 2011 il suo saluto ai tifosi, ma era un arrivederci “Alla prossima“: disse Delio Rossi Dopo il Palermo il passaggio alla Fiorentina La commozione al ritorno al Barbera da tecnico viola Breve l’esperienza alla Forentina Il ritorno a Palermo Il tecnico accolto dai tifosi all’aeroporto Per lui è la terza esperienza a Palermo

