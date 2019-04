Il Brescia vince allo scadere e vola verso la Serie A: 4 punti in più del Palermo

Il Brescia corre verso la Serie A. La squadra di Eugenio Corini ha vinto a Livorno nel posticipo della 33esima giornata di Serie B. A decidere il match un gol di Romagnoli a un minuto dalla fine del tempo regolamentare.

Con questa vittoria la squadra lombarda vola a quota 60 punti in classifica, 3 in più del Lecce che però deve ancora riposare. Al terzo posto a 56 punti c'è, invece, il Palermo che però ha una partita in meno rispetto ai salentini.

Mancano cinque giornate al termine del campionato e la lotta per la promozione diretta si accende. Una sfida che ormai appare circoscritta al trio di testa. Nel prossimo turno, che si giocherà nel giornata di Pasquetta, il Brescia ospiterà la Salernitana, il Lecce giocherà a Perugia mentre il Palermo ospiterà il Padova penultimo in classifica.

