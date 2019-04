Il futuro del Palermo calcio: mese decisivo, cresce l'interesse di Ferrero. Ma York Capital non molla

Un mese decisivo. Aprile rappresenta un crocevia fondamentale per il Palermo, tra campo e futuro societario. Stasera i rosanero avranno un’occasione ghiotta, da non perdere: la sfida contro il Verona potrebbe essere un trampolino di “rilancio”.

Il Palermo – come ha detto ieri Stellone in sala stampa – deve solo vincere e approfittare quindi della caduta del Lecce. Una vittoria significherebbe riaprire i giochi e avere addirittura un vantaggio rispetto ai salentini che hanno giocato una gara in più. Insomma potrebbe davvero cambiare tutto.

E poi c’è il futuro societario, con la York Capital che continua a monitorare la situazione senza però sferrare l’attacco decisivo. Ma nelle ultime ore sembra esserci un avvicinamento da parte dell’attuale presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato starebbe per concretizzare la cessione della Sampdoria e avrebbe in testa di avvicinarsi al Palermo Calcio.

Palermo obbligato a vincere contro il Verona: Trajkovski dietro le punte, la probabile formazione Brignoli Haitam Aleesami Slobodan Rajkovic Bellusci Szyminski Murawski Jajalo Haas Trajkovski Nestorovski Moreo

Le trattative con Foschi non si sarebbero mai interrotte e tra una chiacchierata e un’altra, Ferrero ha sempre tenuto in piedi l’ipotesi di poter rilevare il club rosanero. Ovviamente essendo presidente di un’altra società non ha mai potuto rilasciare dichiarazioni in merito ma monitora da mesi l’affare Palermo. L’imprenditore romano, inoltre, aveva anche in mente di “fare un salto” oggi al Barbera per vedere Palermo-Verona.

Sembra che ci abbia ripensato anche perché la sua presenza non passerebbe inosservata e al momento deve prima ratificare la cessione della Sampdoria. Tutto quindi è in gioco, un mese decisivo per il futuro del Palermo.

