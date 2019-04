York Capital prepara l’assalto: pronta un'offerta per l'acquisto del Palermo

Proposta di acquisto in arrivo. York Capital vuole acquistare il Palermo, come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola.

I contatti tra i legali di ambo le parti si sono intensificati nel corso delle ultime ore, la trattativa procede, ma i tempi per la conclusione dell'affare sono incerti. Un’operazione che godrebbe anche dei favori di Zamparini che vuole così fugare ogni dubbio sulla sua presenza all'interno del club. L’obiettivo è cedere la società presto, anche perché tra poco più di un mese scatteranno le prime scadenze Covisoc.

Nel frattempo c’è anche il calcio giocato con altre sfide decisive per il Palermo, protagonista del suo peggior girone di ritorno in Serie B degli ultimi 20 anni. I rosanero hanno dilapidato il vantaggio e adesso sono costretti a inseguire Lecce e Brescia.

