Scontro a Palermo in via Imera, due feriti e un'auto distrutta

Un Fiat Dobló guidato da un uomo e una Mercedes con al volante una donna, si sono scontrati questa mattina intorno alle 10 a Palermo, in via Imera all'incrocio con via Lascaris. Traffico paralizzato ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. La strada è stata transennata e chiusa totalmente in attesa dell'Infortunistica dei vigili urbani. Sul posto anche gli operai della ditta Interventa e le ambulanze. Bisognerà adesso accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali resposabilità.