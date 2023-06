Palermo, incidente mentre si recano al concerto di Vasco: un giovane al pronto soccorso

Rischiano di perdere il concerto di Vasco Rossi due fans catanesi, padre e figlio, a causa di un incidente che ha coinvolto la loro auto, noleggiata a Catania, e uno scooter Vespa. A poche ore dall'inizio dell'attesissimo spettacolo, la Fiat Panda stava procedendo in viale Croce rossa in direzione dell'ospedale di Villa Sofia nel tentativo di trovare un parcheggio quando dal lato destro è sopraggiunta la Vespa che ha impattato con la fiancata e con lo specchietto laterale. Il conducente dello scooter è caduto a terra strisciando per alcuni metri sull'asfalto.

Un'ambulanza è giunta sul posto per soccorrere il giovane che lamentava dolore alla spalla e al fianco. I sanitari lo hanno trasportato al vicino pronto soccorso di Villa Sofia. I vigili urbani hanno messo in sicurezza via Croce Rossa e l'infortunistica sta effettuando i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.