Palermo, venerdì in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati sindaco

L’ultima settimana prima del voto vedrà il dibattito finale tra i candidati sindaco, venerdì sera dalle 22 a mezzanotte, in onda su Tgs. Ma non solo: proseguono gli incontri con i candidati anche in coda al telegiornale delle 13,50 di Tgs.

Le dirette pomeridiane

Le dirette pomeridiane, della durata ciascuna di una decina di minuti, hanno già visto la partecipazione di Ciro Lomonte e di Francesca Donato. Oggi, 6 giugno, seguendo sempre il criterio del numero di liste collegate, toccherà a Rita Barbera; domani a Fabrizio Ferrandelli; mercoledì a Franco Miceli e giovedì a Roberto Lagalla.

Il confronto di venerdì

I candidati ospiti al notiziario della nostra emittente faranno da apripista all’ultima e più importante diretta, che sarà venerdì 10 a Villa Filippina, dal palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner. Andrà in onda infatti l’ultimo confronto - con gli ultimissimi appelli dei sei in corsa - prima dello scoccare della mezzanotte, quando inizierà il silenzio preelettorale, in vista del voto di domenica. Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli hanno anticipato i tradizionali comizi del venerdì sera per partecipare all’incontro.

L'introduzione con Salvo Piparo

Si comincia alle 21.30 con l’introduzione di Salvo La Rosa: fra gli ospiti annunciato Salvo Piparo, battute, musica e ironia. Dalle 22 il confronto, condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano. In campo anche i cronisti del quotidiano e della tv.

