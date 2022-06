Palermo, in diretta su Tgs l’ultimo confronto tra i candidati sindaci

La sinergia tra Giornale di Sicilia e Una Marina di Libri quest’anno potrà contare su una presenza costante che culminerà nell’ultimo (e più importante) confronto pubblico tra i candidati a sindaco della città, prima del «silenzio» preelettorale.

Con l’evento organizzato dal nostro quotidiano, infatti, Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli saliranno su un unico palcoscenico e di fatto chiuderanno le competizioni rinunciando (per la prima volta in assoluto) alla classica festa notturna che di solito chiude le campagne elettorali. L’intero gruppo editoriale è media partner della Marina di Libri: il Gds Live sarà presente a Villa Filippina per tutta la durata del festival, da lì i dj di Rgs condurranno le loro trasmissioni, sono previsti contributi, interviste ad autori, giornalisti e opinionisti, e numerosi collegamenti in diretta con i notiziari di Tgs.

Ma l’attesa è tutta per venerdì 10 giugno, ultimo giorno di campagna elettorale, in diretta su Tgs e in streaming su Gds.it: dalle 21,30 Salvo La Rosa introdurrà il confronto alla sua maniera, quindi ospiti (annunciato Salvo Piparo), battute, musica e un pizzico di ironia. Dalle 22, il confronto tra i sei candidati, condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano: sollecitati dai cronisti del quotidiano e della tv, discuteranno di programmi, idee, impegni futuri fino a ridosso di mezzanotte, quando scatterà il silenzio preelettorale. «Abbiamo sempre tenuto molto alla Marina di Libri – interviene Marco Romano –, ma quest’anno il rapporto sarà amplificato dal legame di antica data con il direttore Gaetano Savatteri, nostro ex cronista. La Marina è un cardine della cultura siciliana e il fatto che cada nel weekend preelettorale ci ha consentito di organizzare lì l’ultimo confronto pubblico tra i candidati». Che intanto nei prossimi giorni verranno anche intervistati in coda ai telegiornali di Tgs: ognuno avrà un suo spazio, uno al giorno da domani a giovedì 9, a partire da Lomonte, poi in sequenza Donato, Barbera, Ferrandelli, Miceli e Lagalla.

