Palermo, venerdì 10 giugno in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati sindaco

Tgs continua a seguire la campagna elettorale: oggi, 8 giugno, dopo Ciro Lomonte, Francesca Donato, Rita Barbera e Fabrizio Ferrandelli (intervistati nei giorni scorsi), in coda al notiziario delle 13,50 sarà intervistato Franco Miceli, domani toccherà a Roberto Lagalla.

Diretta-clou venerdì 10 da Villa Filippina, dal palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner. In onda il confronto - con gli appelli finali - che si concluderà entro la mezzanotte, quando inizierà il silenzio preelettorale, in vista del voto di domenica. Per partecipare, Barbera, Donato, Ferrandelli, Lagalla, Lomonte e Miceli hanno anticipato i tradizionali comizi del venerdì.

Si inizierà alle 21.30 con l’introduzione di Salvo La Rosa: fra gli ospiti anche Salvo Piparo. Dalle 22 il confronto, condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano. Con lui sul palco si alterneranno nelle domande i cronisti del quotidiano, Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone, e la coordinatrice della redazione di Tgs Marina Turco.

