Maltempo in Sicilia, ancora danni per il vento: alberi caduti a Isola e Balestrate, fiocchi di neve a Palermo

Continua ad imperversare il maltempo con danni causati dalle forti raffiche di vento. Alcuni grossi alberi sono caduti, stamattina, a Isola delle Femmine e a Balestrate e sono intervenuti i vigili del Fuoco. Nessun danno a persone o mezzi in transito.

Sono state decine le richieste di aiuto giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco a causa del forte vento anche nella tarda serata di ieri, giornata nella quale sono arrivate segnalazioni per rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti da più zone della città, da Mondello al Foro italico, dallo Zen al centro dove è caduta l'alta palma di piazza Crispi, fortunatamente senza provocare danni ai passanti. In piazza Tredici Vittime, come si può vedere da un video postato sui social, il forte vento nel capoluogo siciliano ha fatto muovere anche il monumento dedicato alle vittime della mafia.

Da segnalare, nella zona di Cardillo qualche fiocco di neve, così come nevischio in alcuni quartieri di Palermo. Fiocchi di neve anche in provincia.

A Balestrate ieri è stato danneggiato da un fulmine l'orologio della chiesa Madre e alcuni calcinacci del campanile sono caduti all'interno. L'amministrazione comunale ha comunicato che già all'inizio della settimana si provvederà alla riparazione. "Abbiamo una situazione meteo eccezionale - ha detto il sindaco Vito Rizzo -. Nevica in paese. Il forte vento ha creato danni, un albero è caduto danneggiando il cancello di una villetta. Per quanto riguarda il campanile i calcinacci sono caduti all'interno".

L'aeroporto di Trapani è pienamente operativo dopo che ieri pomeriggio due voli Ryanair in partenza da Pisa e Bologna sono stati dirottati all’aerostazione Falcone-Borsellino di Palermo a causa del forte vento.

