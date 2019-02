Palermo, nuovo colpo di scena: i Mirri versano i soldi degli stipendi, penalizzazione scongiurata

Mancano solamente i dettagli, carte che in questo momento stanno per essere firmate ma l’intesa tra Foschi e la famiglia Mirri è ormai cosa fatta. Dopo una giornata di telefonate e incontri saltati, i Mirri hanno deciso di incontrare nuovamente Rino Foschi. L'intesa è stata trovata, con la conferma che arriva dalle parti in riunione.

Gli imprenditori verseranno 2,8 milioni nelle casse del club in cambio della gestione della pubblicità al Barbera per i prossimi 4 anni. Soldi che assieme a quello che rimane nelle casse e ad altri soldi della Lega permetteranno di pagare gli stipendi al fotofinish ed evitare la penalizzazione di quattro punti. Una notizia che è arrivata in serata quando ormai il peggio era dietro l’angolo.

In queste ore i Mirri assieme a Foschi stanno definendo il contratto che a meno di clamorosi e nuovi colpi di scena dovrebbe sancire l’ingresso degli imprenditori locali nel club di Viale del Fante. Subito partiranno i bonifici che quindi permetteranno di evitare la penalizzazione di -4 in classifica. Dopo l’accordo dovrebbe essere diramato un comunicato stampa da parte del club rosanero in cui si annuncia il saldo degli stipendi e quindi l’ufficialità della trattativa.

