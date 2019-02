Palermo, Brignoli: "Errore mio, inutile nascondersi"

"Avremmo meritato un altro risultato. Ieri sera per l’ennesima volta sono stato orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa città. A volte si sbaglia e ieri è capitato a me. Inutile nascondersi. Continueremo a lavorare per raggiungere la nostra meta. Forza Palermo".

Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram il portiere del Palermo, Alberto Brignoli, fa mea culpa e ringrazia il pubblico del "Barbera" che ieri sera lo ha incoraggiato e al termine della partita ha applaudito tutta la squadra.

Nonostante il suo errore di valutazione sulla traiettoria del pallone sia stato decisivo per il risultato finale, al portiere sui social sono arrivati tantissimi attestati di stima per l'assunzione di responsabilità. A scrivergli non sono stati solamente i tifosi, ma anche colleghi come il portiere del Chievo Stefano Sorrentino, protagonista di una papera altrettanto decisiva al "Barbera" quando indossava la maglia del Palermo, e compagni di squadra come il capitano Ilija Nestorovski, Andrea Rispoli e Andrea Accardi. In pochi minuti il post ha raccolto migliaia di «mi piace» e centinaia di commenti.

