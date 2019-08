Aeroporto di Palermo, boom di passeggeri stranieri: "Luglio mese dei record"

Numeri da record. Continuano a soddisfare i dati relativi al traffico passeggeri dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. A luglio si è toccata la straordinaria quota di 775.303, +7,51 per cento rispetto a luglio 2018 (721.156). E così anche i movimenti, che sono stati 5.506 (+7,41 per cento).

In media, luglio è stato un mese con 25mila viaggiatori al giorno. E anche agosto sta andando molto bene. Non può che sorridere l’amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia: “Siamo contenti, ogni anno il nostro aeroporto fa numeri straordinari. Torna anche il diretto giornaliero Palermo-New York, un collegamento importante anche per gli Stati Uniti”.

L'intervista all’amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia.

