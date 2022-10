Festa dei morti con attori, musicisti e danzatori: spettacolo in scena al centro commerciale

La pupaccena - la pupa di zucchero - e il tradizionale cesto pieno di dolciumi arrivano al Forum Palermo con "Joca, Cannistru e Pupa di zuccaru".

Ad attirare l’attenzione di grandi e piccini, la Lapa del Teatro Ditirammu, con la compagnia dei Picciotti della Lapa con Talè chi mi misiru i morti, un baule pieno di luci e suoni, e poi pupaccena, attori, musicisti e danzatori che, con aneddoti e storie, riveleranno ai piccoli le origini della festa dei morti, legata prevalentemente ai sapori dolci della tradizione siciliana come lo zucchero, per la pupaccena, e la pasta di mandorle, che viene lavorata per confezionare frutti e ortaggi che vanno ad arricchire, con forme, profumi e colori, u cannistru di li morti.

Nato da un'idea di Elisa Parrinello, con la regia di Piero Tutone, lo spettacolo - della durata di 15/20 minuti - verrà replicato più volte nel pomeriggio di oggi (lunedì 31 ottobre dalle ore 15 alle 19.30) e martedì 1 novembre (dalle 10 alle 19.30). Nei giorni in cui nel resto del mondo si festeggia Halloween, il Centro commerciale, con questa iniziativa, intende ripristinare il rapporto con le tradizioni locali e di trasmetterne l’importanza delle proprie usanze alle nuove generazioni.

