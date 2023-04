Giuseppe Abbagnale a Palermo: due giorni a Mondello tra inclusione, sfide e successi

Due giorni sotto il sole e nel mare di Mondello, a Palermo, per la prima tappa del trofeo Filippi di Beach sprint. Presente anche Giuseppe Abbagnale, due volte campione olimpico e presidente della federazione italiana canottaggio. Circa 260 atleti tesserati per 22 società in gara in rappresentanza di 11 regioni per la manifestazione organizzata dalla canottieri Mondello con il club Canottieri Roggero di Lauria e il comitato regionale Sicilia della federazione italiana canottaggio.

Il Beach sprint è una delle discipline del coastal rowing, il canottaggio sotto costa. Si tratta di sfide con la formula match race che prevedono la partenza di corsa dalla spiaggia, la salita in barca, lo slalom su due percorsi paralleli a bastone da 250 metri ciascuno per lato, il rientro verso la spiaggia e una corsa finale di una trentina di metri prima di tagliare il traguardo. “Siamo felici di tanta partecipazione – spiega Carlo Landolina, presidente società canottieri Mondello -, sono arrivati da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna e vi sono equipaggi anche dall’Ungheria e dalla Slovenia. L’obiettivo, al di là di quello agonistico, è divertirsi e diffondere questo sport che è aperto a tutti, senza preclusioni di alcun tipo. Abbiamo la partecipazione del campione mondiale che è siciliano, Giovanni Ficarra, di pluricampioni mondiali di canottaggio come Luca Moncada e tanti altri perché si tratta di gare selettive propedeutiche per gli appuntamenti internazionali”.

Soddisfatto della sua gara Giovanni Ficarra. “E’ bello gareggiare nella propria terra – dice l’atleta messinese -. Questo è anche un modo per stare tutti insieme”. Il presidente del club canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale sottolinea: “È una importante opportunità per la nostra città. Non avendo laghi e fiumi che possano competere con il nord Italia, patria del canottaggio olimpico, siamo invece ai primi posti per quanto concerne il canottaggio costiero. La prima tappa del trofeo Filippi di beach sprint ci dà l'opportunità di fare conoscere la nostra organizzazione ed il nostro territorio".

Una manifestazione inclusiva che ha visto la partecipazione anche di atleti non vedenti o con altra disabilità. “Oggi la mia prima gara con la società canottieri Mondello – dice Giovanna Virga, non vedente -. Ho avuto modo di esplorare le barche, toccarle, conoscere i remi e visitare in questo golfo di Mondello in compagnia dei miei amici canottieri che me ne descrivono le bellezze”. A guardare i giovani atleti mettercela tutta per fare i tempi migliori c’è il presidente della federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, due volte campione olimpico del due con assieme al fratello Carmine e al timoniere Peppiniello Di Capua a Los Angeles nel 1984 e Seoul 1988. “Credo che questa nuova disciplina, il beach sprint - commenta Abbagnale - nei prossimi due anni avrà la conferma di essere tra i giochi olimpici di Los Angeles”.

Nel video parlano Carlo Landolina, presidente società Canottieri Mondello - l'atleta Giovanni Ficarra, l'atleta non vedente Giovanna Virga e il campione Giuseppe Abbagnale.

