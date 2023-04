Sferracavallo, al via la regata nazionale Open skiff: presente anche una fuoriclasse indiana

«Il circolo velico Sferracavallo si appresta a disputare questa seconda tappa nazionale della tappa Open Skiff con equipaggi provenienti da tutti i circoli italiani. Quest'anno abbiamo con grande piacere ospitato anche una fortissima atleta indiana. Siamo contenti che abbia deciso di venire a regatare nelle acque di Sferracavallo. Il sole oggi splende e ci sono quindi tutti gli ingredienti per fare un'ottima regata».

Con queste parole Giuseppe Giunchiglia, presidente del circolo velico Sferracavallo introduce la seconda regata nazionale Open Skiff che si svolgerà nella borgata marinara di Palermo da oggi 7 aprile fino a domenica 9. Saranno un centinaio gli equipaggi che si affronteranno nell'attraversata inserita nel calendario della Federazione italiana vela. Tanti i guidoni presenti al circolo di Sferracavallo, club che attraversano l'Italia: dalla Toscana alla Puglia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, dal Lazio, alla Campania e dalla Sicilia all’Alto lago di Garda.

Presente anche la tredicenne Anandi Nandan Chandavarkar, timoniera indiana reduce dalla medaglia d’oro alla 34esima regata della King's Cup 2022 di Phuket. La giovanissima atleta di Mumbai naviga nella categoria Open Skiff da un paio d’anni ma ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in occasione di regate internazionali. Di recente, ha partecipato all'evento nazionale Open Skiff di Francia e si è classificata quinta nella categoria U-15. Anandi ha anche partecipato ai Japanese Open Skiff Nationals 2022. Nel 2018, per la prima volta, va in barca a vela con suo padre e rimane ‘’folgorata’’ e così a 9 anni inizia la sua formazione. Il resto è storia, 4 anni dopo mette al collo la gold medal di una delle regate più impegnative del mondo.

La prima regata è partita alle 12 di oggi. Sono previste un massimo di 4 prove al giorno. La regata si concluderà domenica con la cerimonia di premiazione presso Casa Quarara, sede sportiva del Cvsf al porticciolo.

