Vela d'altura, a Palermo in gara 50 barche per il campionato nazionale d'area Isole

Una settimana all'insegna della vela d'altura per Palermo. Da lunedì 15 a domenica 21 maggio sono attese oltre cinquanta imbarcazioni nel golfo del capoluogo per il campionato nazionale d’area isole Sicilia e Sardegna. È una tra le più attese competizioni veliche del sud Italia. In città arriveranno oltre ottocento persone, tra atleti, membri dell'equipaggio e accompagnatori. È uno dei cinque campionati in cui è divisa l'Italia per la vela d’altura: velisti e armatori si contenderanno la selezione per il Campionato Nazionale Assoluto ORC, che si svolgerà a Massa nel mese di giugno, e i punteggi necessari all’assegnazione del Trofeo Armatore dell’anno 2023.

L'apertura del Village alla Cala per il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna è fissata per lunedì 15 maggio. La partenza delle regate su boe nel Golfo di Mondello è in programma per mercoledì 17 e giovedì 18 maggio. Venerdì 19 è, invece, si potrà assistere alla partenza della regata costiera, regata che sarà valida anche come trofeo “La Rotta dei Florio”, la giovane e rampante manifestazione siciliana che ha fatto il suo esordio nel circuito delle regate d’altura in Mediterraneo nel 2022. Tutto si concluderà con la tappa di ritorno da Trapani a Palermo. La premiazione per il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna è in programma per domenica 21.

L'evento è organizzato dai Circoli Velici Riuniti di Palermo. Una realtà che nasce nel 2015, in occasione dell’organizzazione del Campionato nazionale assoluto Orc, ad oggi con un numero di presenze imbattuto, al fine di realizzare e promuovere iniziative ed eventi velici di alto livello nel capoluogo siciliano. Una somma di eccellenze che hanno scritto importanti pagine di storia e di successi sportivi, e che si affacciano al futuro con determinazione, per continuare la diffusione della cultura nautica dell’isola. I Circoli velici riuniti vedono insieme Club Canottieri Roggero di Lauria, Lega Navale di Palermo, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Yacht Club Mediterraneo, Velaclub Palermo, Centro Velico Siciliano e Circolo Velico di Sferracavallo.

“Quest'anno – afferma Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria - abbiamo avuto l'opportunità dalla Fiv e dall'Uvai di raddoppiare il numero dei partecipanti alla Rotta dei Florio, abbinando il Campionato nazionale d'Area Isole Sicilia e Sardegna. Eventi che organizziamo con i Circoli Velici Riuniti di Palermo che con passione portano avanti la vela d'altura in città”. “Prevediamo una partecipazione massiccia – commenta Armando Udine, direttore tecnico del Club Lauria -. Pensiamo di raggiungere oltre quaranta barche iscritte con una partecipazione complessiva all'evento di oltre mille persone”.

Sarà possibile seguire il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna attraverso il sito dei Circoli Velici Riuniti (www.circoliveliciriuniti.it). Si potranno vedere dal vivo o in replay le regate tramite pc, tablet o smartphone.

