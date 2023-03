Trofeo della legalità in memoria di Joe Petrosino, in 500 corrono per le vie di Palermo

In 500 hanno corso per la prima edizione del trofeo della Legalità Rotary-Memorial Joe Petrosino, organizzata dall’Asd Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary club Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà e in collaborazione con l’associazione culturale ‘‘Joe Petrosino Sicilia’’, Addiopizzo Palermo e l’Asd scuola atletica Berradi 091.

La manifestazione vuole ricordare la figura Joe Petrosino, poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a colpi di pistola il 12 marzo del 1909 a Palermo, nei pressi di villa Garibaldi a piazza Marina.

Gli atleti sono partiti da piazza Castelnuovo in direzione piazza Croci. Lì il giro di boa e arrivo di nuovo a piazza Castelnuovo per ben 5 volte per un totale di 10 chilometri. Tra i runners, atleti élite e master. Pettorali numero 1 e 2 ai gemelli "olimpici" Zoghlami, Osama (Aeronautica militare) e Ala (Fiamme oro), lanciati in questo 2023, verso l’obiettivo di abbattere il record italiano dei 3000 siepi detenuto dal 1987 da Francesco Panetta.

Nella gara femminile, Chiara Immesi, Cinzia Stancampiano (entrambe dell'Asd Sicilia Running Team), Barbara Bennici (Caivano Runners), Carla Grimaudo (Lipa atletica Alcamo), Simona Sorvillo e Claudia Licciardi, tesserate rispettivamente per la Trinacria Palermo e la Palermo H 13.30.

Al maschile la categoria con più iscritti è la SM50 (82), al femminile è la SF50 con 28 atlete al via.

Cinquantasette le società presenti a Palermo: la più numerosa è la società organizzatrice dell'Asd Sicilia Running Team con 73 atleti, a seguire l'Amatori Palermo (48), la Palermo Running (40), Polisportiva Pegaso Athletic (37), Trinacria Palermo (25), via via le altre.

Gli atleti più giovani in gara sono Pietro Lo Sicco, 16 anni e Giorgia Zarcone di 17 anni. I meno giovani sono Clara Minagra (classe 1953), Camillo Cucina, con ben 83 primavere e Francesco De Trovato del 1933 con i suoi 90 anni. L’obiettivo è quello di celebrare i valori della legalità, stimolando la memoria per non dimenticare.

Al termine della gara, si è dato il via alla passeggiata ludico motoria “4 passi con papà” alla quale hanno partecipato circa 200 tra papà e nonni con i loro figli e nipoti. Un momento d'inclusione e condivisione, in una giornata, tra l'altro, speciale come è quella della festa del papà.

