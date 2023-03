A Palermo una passeggiata in ricordo di Joe Petrosino: "Esempio nella lotta alla mafia"

Tra le tante manifestazioni organizzate per ricordare la figura del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, ucciso a Palermo il 12 marzo 1909, è stata organizzata da Igor Gelarda, una passeggiata da via Cavour fino a piazza Marina dove si trova la lapide a lui dedicata. Petrosino è stato un pioniere nella lotta contro il crimine organizzato. Le tecniche di lotta al crimine da lui ideate sono ancora oggi praticate dalle forze dell'ordine.

La sera del 12 marzo 1909, intorno alle 20.45, venne colpito da quattro colpi di pistola mentre camminava in Piazza Marina a Palermo. “Oggi ricorre l’anniversario del barbaro omicidio di Joe Petrosino – spiega Gelarda - che è stato uno dei primi poliziotti uccisi dalla mafia proprio perché stava indagando. Ricordiamo quest’uomo che fu un esempio di lotta alla criminalità organizzata ma anche un esempio di integrazione. E’ giusto che tutti conoscano la storia di quelle persone che in passato si sono sacrificate per combattere la criminalità organizzata”. Le quote di partecipazione alla passeggiata sono state devolute in beneficenza agli Angeli della Notte che aiutano i senzatetto e tante famiglie bisognose.

Nel video Igor Gelarda e Sabina Caviglia

