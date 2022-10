Schifani: «Sono un tifoso felice perché il Palermo avrà finalmente una sua casa». VIDEO

«Da presidente della Regione, da palermitano e da tifoso vivo questa giornata in maniera particolare: sono contento perché il Palermo calcio avrà finalmente una sua casa». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso dell’inaugurazione dei lavori per la costruzione del centro sportivo del Palermo Fc a Torretta.

«Mi auguro - aggiunge il governatore - che questa realtà possa portare alla realizzazione di altri impianti che favoriscano lo sport giovanile per allontanare i ragazzi da distrazioni lontane dai principi della legalità. La città di Palermo ha vissuto con la promozione in Serie B momenti di gioia: la partecipazione allo sport è anche un momento di arricchimento della serenità umana e lavorativa. Siamo una regione che cresce, produce ed è chiamata a grande impegni. Sono certo - continua Schifani - che oltre a questo sogno che si avvera se ne realizzeranno tanti altri. Io lavorerò in questi cinque anni per fare in modo che tante cose auspicate in passato si possano realizzare. Oggi è il momento dei tifosi palermitani, della città di Palermo e di tutta la Sicilia: siamo una grande regione che sa cos'è il culto della legalità, della crescita e della solidarietà».

Schifani ha ringraziato la nuova proprietà rosanero, il City Football Group, e il presidente del club, Dario Mirri, che ha illustrato al governatore i dettagli del progetto della struttura. «Oggi - ha detto il presidente Mirri - abbiamo raggiunto una promozione dalla quale non ci sarà mai retrocessione. Sono 122 anni che il Palermo cercava casa e oggi l’ha trovata. Non sono mancate le difficoltà, ma abbiamo avuto la caparbietà, il cuore, la passione e il coraggio di andare avanti. Il cantiere è sostanzialmente partito ed entro aprile i giocatori del Palermo saranno qui per allenarsi».

