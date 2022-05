Presentata a Palermo la Targa Florio: 203 equipaggi al via

“Continuate la mia opera perché l'ho creata per sfidare il tempo”, aveva detto Vincenzo Florio. Anno dopo anno, la corsa su strada più antica del mondo, giunge così alla sua 106esima edizione. Quest'anno, la Targa Florio partirà venerdì 6 maggio da Termini Imerese e sarà articolata su tre prove: il Campionato Italiano Assoluto Rally, il Campionato Italiano Auto Storiche e la Coppa Rally di Zona 8.

Stamattina la presentazione ufficiale nei locali dell'Automobile Club Palermo alla presenza del direttore AC Palermo, Giovanni Caturano; il commissario straordinario dell’AC Palermo, Giovanni Pellegrino, e il direttore generale ACI Sport., Marco Rogano.

I motori si accenderanno venerdì mattina dalle 8 con i test per le vetture da gara, in programma sulla strada provinciale 121, in località Cangemi, a Termini Imerese. Alle 14 lo start dal Targa Florio Village al Porto di Termini, sede anche del Parco Assistenza e del Traguardo nella serata di Sabato 7. Duecentotré le vetture in gara totali, numeri da record dopo quelli della centesima edizione.

“Ci saranno i migliori attori del rallismo italiano – spiega Rogano - piloti provenienti da tutt'Italia ma anche qualche pilota internazionale nel mondo delle auto storiche”.

Dieci le prove speciali. Nella giornata di venerdì alle 15 quella d’apertura intitolata al grande “Nino Vaccarella”. Poi due passaggi sulle altrettanto leggendarie strade della “Cefalù” dal Km 14,75, con passaggi alle 17.55 e 19.41. Sabato 7 maggio alle 9.30 partirà la gara della Coppa rally di Zona alla volta di sei tratti cronometrati, prima del traguardo della gara.

Per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco previste altri 9 crono: “Tribune” da KM 6,30, con passaggi alle 7.59, 12.28 e 16.57; “Targa” da Km 10,7, con passaggi alle 8.25 e 12.54, poi sulla parte iniziale è stata ricavata la “Vincenzo Florio” da Km 8,55 con passaggio alle 17.23; “Scillato - Polizzi” da 14,99 Km con passaggi alle 8.54, 13.23 e 17.52. Traguardo alle 19.30.

Stesso programma anche per la Targa Florio Historic Rally che si concluderà alle 20.45.

