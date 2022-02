Palermo, festa dello sport per i bambini in piazza Magione

Basket, baskin, football, kickboxing, volley. Ma anche: danza, atletica leggera e ginnastica dolce. Una grande festa dello sport di quartiere per dare avvio al progetto "Sport Popolare in Spazio Pubblico”. In piazza Magione bambini e ragazzi si sono cimentati in diverse attività sportive.

I corsi – gratuiti e aperti a tutti – partiranno la settimana prossima e si svolgeranno in vari spazi all’interno del quartiere Kalsa. Per aiutare e indirizzare nella scelta della disciplina sportiva più idonea verranno anche effettuati dei test psicoattitudinali.

“Sport Popolare in Spazio Pubblico” è un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud e coordinato dall’associazione Handala. «Siamo davvero molto contenti di potere finalmente avviare le attività del progetto e fare partire i corsi sportivi – spiega Lara Salomone coordinatrice del progetto – l’obiettivo del bando era quello di ripartire dopo il lockdown utilizzando come strumento lo sport. In un quartiere come la Kalsa, complesso dal punto di vista della sua conformazione demografica, che vede la presenza di differenti fasce culturali e sociali, lo sport contribuisce a creare quei legami di comunità che permettono di superare i conflitti e di creare relazioni».

Le attività verranno svolte in partnership con il Comitato Addiopizzo, booq, Send, il Comune di Palermo, Vivi Sano Onlus, Uisp Palermo, Asd Baskin Palermo e l'istituto comprensivo Rita Borsellino. Tutte realtà presenti nel territorio da diversi anni.

