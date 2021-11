Maratona di Palermo al keniano Kiptoo Fredrick Kipkosgei, ma in tanti fanno festa al traguardo

A tagliare per primo il traguardo della ventiseiesima maratona di Palermo in due ore e 17 minuti è il keniano Kiptoo Fredrick Kipkosgei. Dopo di lui, i favoriti, Mwangi e Mugendi. Primo italiano il catanese Giuseppe Privitera, al quinto posto dopo Idrissi Mohamed, con un cronometro che segna le due ore e 48.

Nella mezza, a conquistare il primo posto del podio è il palermitano Giorgio Giacalone, seguito da Luigi Saporito e Dario Meneghini.

Fra le donne ha tagliato il traguardo per prima Stefania Pulici con il tempo di 3h05'47". Alle sue spalle Bianca Terranova, staccata di 11", e terza la croata Ljiljana Mislov Brkic. Nella mezza maratona vittoria per Annalisa Di Carlo in 1h26'35", davanti alla polacca Katarzyna Puczylowska e alla palermitana Simona Sorvillo.

In gara 1300 atleti che hanno percorso le vie del capoluogo siciliano, da Mondello al Teatro Massimo, passando per la Favorita.

"È andata benissimo - commenta Alessandro Gucci - correre nella propria città è emozionante. È una maratona abbastanza pesante per chi non è allenato. Io vengo da un'infortunio alla caviglia e dal Covid. Mi sono preparato un po' male ma ce l'abbiamo fatta". Insieme ad Alessandro, stanca ma soddisfatta, c'è Noemi. Per loro è la prima mezza maratona. "È stato bellissimo - spiega Noemi Palazzolo - eravamo in tantissimi, vedere la gente che non ti conosce motivarti ti fa capire che sei a casa".

Vittorio è ormai alla sua settima mezza maratona, non è tanto soddisfatto del tempo ma contento di aver tagliato il traguardo anche questa volta "Ho fatto 2 ore e 11 minuti - spiega - sono soddisfatto di averla finita. È sempre piacevole lo scenario e il tempo ci aiuta".

Per Maria invece è la terza mezza maratona nel giro di venti giorni ed oggi è il suo compleanno. "Non avevo mai fatto mezze maratone, mi sono cimentata in queste settimane. Sono felice, oggi è pure il mio compleanno festeggio con questa grande organizzazione, i miei amici e la mia società".

Tantissimi palermitani, ma anche molti stranieri e corridori provenienti da tutte le regioni d'Italia. Emily e Sophie sono inglesi, ma vivono a Palermo da qualche anno. "Sono stanchissima - spiega Sophie Bannan - è stata una bella corsa, bellissimo vicino a Mondello".

Morgana, Carlo e Marilisa invece sono venuti dalla Lombardia. "Veniamo da Cremona - spiega Morgana Barbarini - abbiamo la nebbia e il freddo, voi avete un sole e un mare stupendo. Siamo venuti per correre questa bellissima gara è stata una bellissima esperienza"

"È stata abbastanza faticosa - conclude Carlo - ma sono contentissimo di aver fatto questa esperienza in questa bellissima città e di essere arrivato fino in fondo".

Nel video le interviste agli atleti: Maria Rotolo, Vittorio Macchiarella, Emily Jacklin, Sophie Bannan, Noemi Palazzolo, Alessandro Gucci, Morgana Barbarini e Carlo Rebecchi.

