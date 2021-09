A Palermo il campionato paralimpico Hansa di vela, Orlando: "Segna il legame tra mare e città"

Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, sono intervenuti stamani, presso il Loggiato di San Bartolomeo, alla conferenza stampa di presentazione del Campionato del Mondo Paralimpico Hansa 2021, organizzato dalla Sezione di Palermo della Lega Navale Italiana ed in programma nella nostra città la prossima settimana. Il Comune di Palermo è tra gli enti che hanno patrocinato l’evento.

«Lunedì prossimo – dichiara il sindaco - partirà questa straordinaria avventura. Che conferma il legame profondo tra il mare e la città e ospitare la conferenza stampa di presentazione al Loggiato San Bartolomeo, finestra sul mare, collegamento tra mare e centro storico, ne sottolinea il grande valore. Questa iniziativa costituisce l'apertura di un mese straordinario per il rapporto tra città e mare, tra città e sport e tra città e turismo. Esprimo un sentito ringraziamento alla Lega Navale italiana e a tutte le istituzioni che con spirito di collaborazione si sono impegnate per accogliere la manifestazione sportiva. Palermo è in cammino costante. Ospitare Hansa World Championship è l'ennesima conferma del grande cambiamento culturale della città. Buon vento a tutti!»

«Il Mondiale di Vela Paralimpica – sottolinea l’assessore Petralia Camassa - non solo rappresenta una grande dimostrazione di fertilità della città, ma conferma il grande lavoro di rete tra istituzioni e realtà del mondo sportivo che ha portato alla realizzazione di questo straordinario evento. Un ringraziamento particolare va rivolto alla Lega Navale Sez. Di Palermo che, oltre a realizzare la manifestazione con grande passione, regala al nostro territorio una Cala accessibile dotata di due pontili pensati e realizzati per atleti paralimpici».

