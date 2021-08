A Palermo fa tappa “Più Giri Più Vivi”: ecco cos'è il triathlon solidale

Ha fatto tappa a Mondello “Più Giri Più Vivi”, iniziativa per divulgare il triathlon per i soggetti disabili. La dimostrazione sportiva del triathlon solidale per la tappa di Palermo si è svolta presso la spiaggia attrezzata per disabili.

Il progetto nazionale consiste nell’attraversare lo stivale toccando 50 tappe in 50 città diverse, per diffondere il triathlon per le persone con disabilità. L’obiettivo del progetto solidale è quello di avvicinare lo sport alla disabilità e far conoscere nuove attrezzature e nuovi mezzi che facilitino l’attività sportiva.

“Un grande segnale - dice l’assessore allo sport comunale Petralia - lo sport è bello ed è per tutti. Una grande iniziativa”.

