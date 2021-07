Palermo Ladies Open, Martina Di Giuseppe si qualifica per il secondo turno del tabellone di qualificazione

Dopo le vittorie di Melania Delai (per 2-6 6-3 6-2 sulla britannica, Samantha Murray Sharan) e Camilla Rosatello (4-6 6-4 7-5 sulla statunitense Victoria Duval), anche Martina Di Giuseppe si qualifica per il secondo turno del tabellone di qualificazione dei 32° Palermo Ladies Open. La tennista romana, n. 212 del ranking, ha battuto agevolmente in 2 set (6-1 6-3) l’americana Quinn Gleason (461).

La Di Giuseppe affronterà domani nel secondo match in programma sul centrale la spagnola, Marina Bassols Ribera che ha lasciato appena un game alla palermitana, Federica Bilardo, entrata nel tabellone delle qualificazioni grazie ad una Wild Card.

L’altra siciliana, la licatese Dalila Spiteri (n. 499 del ranking), ha lottato per più di 2 ore da pari a pari con la greca Despina Papamichail (199 e vincitrice in carriera di 15 titoli ITF), ma, dopo essere stata in vantaggio 2-0 nel terzo set, ha perso 6 game di fila consegnando successo e qualificazione alla tennista ellenica (3-6 7-5 6-2).

Il programma del centrale prenderà il via alle 16 con Ruse-Rosatello, poi Di Giuseppe-Bassols Ribera, quindi (non prima delle 19) Papamichail contro la tedesca Gerlach (che ha avuto la meglio sulla Pigato), mentre sul campo 6 la Delai tenterà l’impresa contro la cinese Zheng.

WTA 250 Palermo

Risultati Primo Turno Qualificazioni, sabato 17 luglio 2021

Duval (USA) vs [8] C. Rosatello (ITA) 4-6 6-4 5-7

L. Pigato (ITA) vs [5] K. Gerlach (GER) 5-7 6-7

[3] D. Papamichail (GRE) vs D. Spiteri (ITA) 3-6 7-5 6-2

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs Q. Gleason (USA) 6-1 6-3

[2] Q. Zheng (CHN) vs L. Chirico (USA) 6-2 6-0

[WC] M. Delai (ITA) vs [6] S. Murray Sharan (GBR) 2-6 6-3 6-2

[1] E. Ruse (ROU) vs J. Jebawy (GER) 6-1 6-3

[WC] F. Bilardo (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP) 0-6 1-6

Programma Secondo Turno Qualificazioni, domenica 18 luglio 2021

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

[1] E. Ruse (ROU) vs [8] C. Rosatello (ITA)

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP)

NB 7:00 PM [3] D. Papamichail (GRE) vs [5] K. Gerlach (GER)

COURT 6 starts at 05:30 PM

[2] Q. Zheng (CHN) vs [WC] M. Delai (ITA)

