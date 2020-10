Lega Navale di Palermo, inaugurato il pontile galleggiante "oltre le barriere"

Inaugurato il nuovo pontile galleggiante della Lega Navale Italiana, sezione Palermo centro. Un pontile “oltre le barriere”, dotato cioè di attrezzature che consentono l’accesso alle imbarcazioni anche ai diversamente abili.

Passerelle e scivoli con poca pendenza ma anche gruette sono i dispositivi utilizzati per agevolare il soggetto nella salita in barca. “È un sogno che si realizza - dichiara l’ammiraglio Donato Marzano, presidente Nazionale della Lega Navale Italiana -. Un sogno della Lega navale che fa proprio queste attività: la nautica sociale, la nautica solidale, ovvero avvicinare tutti al mare a prescindere da problemi fisici, psicologici ed economici”.

Il progetto riflette poi, secondo il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Steni Di Piazza, l’importanza dell’abbattimento delle barriere e la necessità di attuare politiche per l’accessibilità e l’integrazione. “È anche importante capire - afferma ancora Di Piazza - come bisogna partire dalle buone pratiche. Questa è una buona pratica nella quale la Lega Navale ha sempre creduto”.

L’apertura del pontile segnerebbe la messa in atto, secondo il sottosegretario, “di un nuovo modello al cui centro non sta il capitale, il profitto, ma il soggetto”. L’ampliamento della base nautica “oltre le barriere” è stato inoltre reso possibile dal contributo economico della Fondazione Terzo Pilastro, presieduta dal professore Emmanuele Emanuele, che è vicina da anni alla Lega Navale, come dichiara Beppe Tisci, presidente della sezione Palermo centro della Lega Navale: “Il polo sarà a disposizione dei ragazzi paralimpici che vorranno intraprendere l’attività agonistica di vela, sarà la base del campionato mondiale di vela del 2021 che si terrà a Palermo, e speriamo possa essere un volano per tutte le attività sociali della città”.

Il polo “oltre le barriere”, che da oggi conta una passerella in più, rappresenta intanto uno dei molti traguardi raggiunti dalla Lega Navale. “Segue il progetto iniziato otto anni fa quando abbiamo messo in acqua un altro pontile iniziando la nostra attività sociale con la classe che rappresento - racconta infatti Carmelo Forastieri, presidente Nazionale Associazione Classe Hansa 303 e vice presidente Lega Navale Italiana sezione Palermo Centro -. Grazie al pontile - conclude - abbiamo avuto modo di svolgere la nostra attività molto più facilmente”, conclude.

