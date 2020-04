Tennis, a Palermo tutti d'accordo: "Sport sicuro, chiediamo riapertura dei circoli"

“Il tennis è uno sport sicuro e chiediamo la riapertura dei circoli”. Così Oliviero Palma, direttore del Country Time Club. Nei giorni scorsi alcuni circoli di Palermo assieme anche al presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli, hanno inviato una lettera al governatore siciliano Nello Musumeci per chiedere la riapertura dei circoli e riprendere l’attività tennistica, ovviamente con le dovute precauzioni.

Non solo, il Country Time Club potrebbe essere il palcoscenico della ripartenza del tennis a livello mondiale, considerato che il torneo organizzato dal circolo palermitano, il “Palermo Ladies Open” potrebbe essere uno dei primi tornei a sancire la ripresa dell’attività agonistica: “Ci speriamo – dice Palma – il torneo era in programma per il 13 luglio ma sicuramente dovremo slittare l’inizio di qualche settimana, siamo fiduciosi e convinti di farcela”.

© Riproduzione riservata