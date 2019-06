A Palermo tennisti da tutto il mondo, al via il "Trofeo Mercadante"

Ben 32 incontri tra singolare maschile e femminile di primo turno si sono giocati quest’oggi sui campi del Ct Palermo per il 1° trofeo Antonino Mercadante, prova di categoria 1 del circuito tennis europe under 14 e tra le più importanti in Europa.

"Siamo felici di accogliere tanti giovani tennisti con tutti i loro accompagnatori, un motivo di vanto per noi organizzare un torneo di queste dimensioni. Attraverso lo sport speriamo di poter dare loro un grande contributo per il loro percorso di vita" ha detto Alessandro Chimirri, direttore del torneo Mercadante.

Gli unici siciliani che hanno portato a casa il match sono stati Simone Consolo della Tennis School Montekatira, Giorgia Di Gesu del Tc Eschilo e Viola Santapaola del Cus Catania i quali si sono imposti rispettivamente sull’indonesiana Cowen Lau, su un'altra italiana Nicole Parti e sulla britannica Skelton

Sono numerosi gli atleti stranieri giunti in Sicilia, i quali questa mattina hanno potuto apprezzare il sole palermitano e la bellezza del Ct Palermo. Martedì 4 giugno a partire dalle 8.30 gli altri 32 incontri tra singolare maschile e femminile che allineeranno i tabelloni al secondo turno. Attesa per le performance dei palermitani del Country Time Club Federico Cinà e Gaia Greco, del siracusano Sebastiano Cocola e della messinese del Vela Teresa Cambria.

Sempre domani alle 17, ci sarà la possibilità per atleti e accompagnatori di visitare il centro città città grazie al servizio Citysightseeing Palermo. Aggiornamenti sul sito www.tenniseurope.org e sulla pagina Facebook Trofeo Mercadante.

