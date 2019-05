"Una decisione che colpisce tutta la città, che non tiene conto dei risultati sportivi e ancor più dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Quello che è successo nel passato non può condizionare il futuro di una città e di una squadra". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, commentando la decisione del Tribunale Federale che ha deciso la retrocessione del Palermo Calcio in serie C.

