Palermo-Cittadella, il presidente Albanese: "Bello vedere lo stadio pieno, la serie A si giochi sul campo"

"C'è stata una risposta eccezionale da parte della città, e di questo ne sono veramente contento, si vede che è un nuovo corso per questa città. Vedere lo stadio pieno ha dato una sensazione di ritrovata coerenza e questa è la cosa più importante per tutti noi. Serie C? Siamo sereni, con l'auspicio che i risultati vengano dati dal campo. Oggi purtroppo ne abbiamo avuto uno negativo, ma la serie A ce la dobbiamo giocare sul campo e non nei tribunali". Queste le parole del presidente del Palermo Alessandro Albanese dopo il pareggio dei rosanero contro il Cittadella e la mancata promozione in serie A.

