Gli avvocati del Palermo lasciano gli ufficio del notaio Gattuso, in via XII gennaio a Palermo, dove è stato firmato l'accordo che sancisce il passaggio delle quote del club di viale Del Fante alla Arkus Network.

La società veicolo creata per l'operazione, è la Sporting Network Srl e avrà un capitale di 5 milioni di euro che saranno necessari solamente per la prima fase.

