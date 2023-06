La realtà virtuale entra ai Danisinni: Unicredit dona computer e telecamere

“Ci prendiamo cura dei sogni dei bambini. Unicredit sta fornendo nuovi strumenti per la formazione e per la crescita dei nostri ragazzi”. Queste le parole di fra Mauro Billetta, che da anni guida la comunità di Danisinni. Computer, telecamere e altri strumenti sono stati donati dal gruppo bancario Unicredit per entrare nella realtà virtuale, nel metaverso e far sì che i ragazzi di Danisinni possano sognare altri mondi possibili. Questo l’obiettivo del progetto “La relazione che cura” realizzato da Unicredit e dall’associazione comunità Danisinni Ets. “Attraverso nuove competenze e l’esperienza – dice fra Mauro Billetta - crediamo si possano creare opportunità nuove di sviluppo e di offerta perché Danisinni è una grande risorsa da conoscere e condividere con il resto della città. Sono qua dal 2014 – continua fra Mauro - e nell’arco di 9 anni sicuramente c’è stato un grande processo di crescita. La comunità si è adoperata affinché beni comuni potessero essere riqualificati e messi al servizio del quartiere e della città”.

L’obiettivo di quest’ultimo progetto di Unicredit a favore di Danisinni è quello di contribuire al processo di rigenerazione del quartiere potenziando il centro educativo con strumenti volti al consolidamento di relazioni in contrasto alla povertà. Destinatari del progetto sono una cinquantina di bambini e adolescenti dell’età compresa tra i 5 e i 20 anni. “Ci sentiamo bene quando riusciamo a vedere i frutti dei progetti che vengono messi in atto a favore delle comunità – commenta Salvatore Malandrino, responsabile Unicredit per la Sicilia -, a volte anche molto disagiate come questo quartiere che però non perde la speranza. Queste donazioni sono un percorso che abbiamo fatto insieme a fra Mauro. Con questo progetto abbiamo voluto dare ai ragazzi un orizzonte di crescita anche sulle nuove tecnologie. Facciamo vedere loro quale futuro possibile c’è in un mondo che non è solo virtuale”.

Questo progetto si unisce a tutti gli altri realizzati dall’associazione comunità Danisinni grazie alla donazione del gruppo di credito. Tra questi il percorso formativo e il laboratorio esperienziale permanente di eco-sostenibilità in fattoria sociale

attraverso il quale è stato possibile realizzare una serie di incontri per conoscere il sistema florovivaistico della fattoria e poter entrare a contatto con gli animali e il mondo vegetale. Formazione sull’accoglienza solidale e turismo esperienziale attraverso

l’apertura di un museo virtuale e un circuito itinerante. Dopo alcuni incontri di informazione e formazione, è stato possibile attivare un laboratorio esperienziale per le vie del rione e nel borgo di Danisinni per realizzare delle sequenze di realtà virtuale ed aumentata. Per realizzare tale attività sono stati acquistati pc, videocamera, kit per la registrazione e visiere per l’elaborazione di progetti in3D.

Nel video fra Mauro Billetta – Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia Unicredit

