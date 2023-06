A Palermo riapre Villa Niscemi, il parco invaso dalle famiglie per la cerimonia inaugurale

Una grande festa per la riapertura di Villa Niscemi, a Palermo, chiusa da quasi un anno e mezzo. Per l’occasione sono state organizzate tante attività che hanno coinvolto le famiglie e i bambini. La sede di rappresentanza del Comune, chiusa da gennaio del 2022 per la presenza di legionella è di nuovo disponibile e la villa fruibile da tutti i cittadini.

«L'amministrazione – commenta il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - è intervenuta per rimuovere le condizioni ostative ad una pubblica fruizione che oggi riprende, anche se alcuni lavori dovranno essere completati all’interno della villa. Ma questo è un segno importante di vitalità, di interesse verso i cittadini e per questa parte nord della nostra città. È stata data attenzione specifica verso un bene che nelle prossime settimane progressivamente riacquisterà funziona istituzionale per la contemporanea chiusura di palazzo di città».

«È uno spazio ritrovato – dice Adriana Falzone, che ha portato ala cerimonia i suoi due figli –, importante per le famiglie, per le mamme, per i ragazzi». Anche Tiziana Gianguzzi manifesta la sua gioia per la riapertura dello spazio verde. «Finalmente riusciamo a godere di nuovo di questo posto meraviglioso – dice la giovane mamma -. Noi frequentiamo questa zona da anni. Portavo mio figlio spesso a visitare sia la Palazzina Cinese che Villa Niscemi. Questa è un’occasione importante per tutta la città perché oltre ad essere una dimora storica è anche un parco molto bello». Per Giacoma Cricchio, alla festa con i suoi tre bambini, «è molto importante fare stare i piccoli a contatto con la natura e questo è un parco che ha sempre offerto loro molte cose belle, dagli animali al parco giochi. Ed è importante che lo conoscano anche in termini di cultura e conoscenza della città».

Oggi per l’occasione è stata organizzata una cerimonia, insieme all’associazione nazionale dei bersaglieri e alla fanfara. Presenti anche la Youth Orchestra del Teatro Massimo, Coldiretti, l’associazione cani salvataggio e il gruppo di animazione Pensiamo in positivo per far divertire i bambini. Visite guidate con il Fai e i Rangers d’Italia. Tanti bambini, tante famiglie hanno festeggiato la riapertura della villa e approfittato della bella giornata di sole per trascorrere una mattina all’aria aperta. Per l’occasione i visitatori hanno potuto ammirare anche la mostra fotografica, presso la galleria Nicola Scafidi, dal titolo Set cinematografici Siciliani 1960/70, scatti di Nicola Scafidi.

Nel video parlano il sindaco Roberto Lagalla e tre mamme, Adriana Falzone, Tiziana Gianguzzi, e Giacoma Cricchio

© Riproduzione riservata