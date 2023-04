Palermo, nuovo murale alla Noce: La Torre e Di Salvo nel giardino di Via Nazario Sauro

Un murale per non dimenticare Pio La Torre e Rosario Di Salvo, dopo 41 anni dalla loro uccisione per mano mafiosa. È stato inaugurato stamattina a Palermo, nel giardino in via Nazario Sauro alla Noce. Le vittime della strage sono state ritratte in un’opera dell’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri, già autore di diversi murales in città. Erano presenti gli alunni dell'istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci, Gabelli, Giuliana Saladino e altre scuole del quartiere.

Presenti anche i piccoli della scuola dell'infanzia Titty School che ha adottato il giardino intitolato a Rosario Di Salvo. Sono stati proprio i bambini a dipingere, insieme alle insegnanti, la panchina donata al giardino. In rappresentanza del Comune c'era l'assessore al Verde, Andrea Mineo:

«Questa opera è di straordinaria importanza come il percorso che abbiamo fatto in questi anni- dice Sergio Infuso presidente dell'associazione "Per la pace contro la mafia" - La villa è stata inaugurata nel 1997. Nel 2017 abbiamo inaugurato il monumento, opera del maestro Mauro Giuntini e adesso questo percorso si arricchisce del murale».

L'opera è stata realizzata da Igor Scalisi Palminteri in quattro giorni e, durante il suo lavoro, i bambini sono andati spesso a trovarlo. «Si creano connessioni e si costruisce una memoria - dice l'artista -. Sono felice per questo».

Il murale è stato finanziato dal centro diaconale che fa parte del progetto "Traiettore urbane" di "fondazione con i bambini" e "fondazione Eos".

Nel video parlano Sergio Infuso, presidente associazione Per la pace contro la mafia - Igor Scalisi Palminteri, artista- Anna Ponente, direttrice centro diaconale Noce istituto Valdese- Tania Arena, gestore Titti School affidataria giardino Nazario Sauro - Graziella De Gregorio, insegnante istituto De Amicis- Da Vinci

