San Giuseppe, nelle parrocchie ripartono i pranzi della Caritas: a Palermo oggi 5 messe

Dopo la pandemia, che ha fermato moltissime attività per due anni, ripartono anche i pranzi di San Giuseppe, organizzati dalla Caritas in collaborazione con le parrocchie.

Ieri, nei locali della chiesa di San Giuseppe ad Altofonte, si è svolto il tradizionale incontro, nel quale erano presenti numerose famiglie che vengono assistite dalla Caritas e tanti parrocchiani, che hanno condiviso con grande gioia questo momento di unione e fratellanza.

Le messe per la festa di San Giuseppe

In via eccezionale la Chiesa festeggerà oggi San Giuseppe per la coincidenza con la domenica di Quaresima. È stata la chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo a ospitare le giornate tematiche del Triduo che hanno condotto alla festa del patrono della Chiesa universale. E dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, oggi sono in programma 5 messe: alle 8.30, alle 10 dedicata alle vocazioni sacerdotali e presieduta da don Silvio Sgrò; alle 11.30 per pregare per la Chiesa della città, presieduta da monsignor Vincenzo Talluto; alle 18 per le vocazioni religiose, presieduta da fra’ Gaetano Morreale. Alle 19,30, l’ultima della giornata e dedicata ai devoti del Santo, sarà presieduta da don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà.

Nel video di Benedetto Frontini: Rosanna Cimino (responsabile Caritas del territorio), Maria Pia Scozzari (parrocchiana) e don Gaetano Gulotta (parroco).

