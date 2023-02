Termini Imerese: tre vincite al Superenalotto da oltre 4 milioni. Il titolare: «Spero portino lavoro»

A Termini Imerese sono state realizzate tre vincite milionarie da 4 milioni di euro ciascuna. E adesso è caccia ai fortunati: nel paese termitano e nel circondario ci si domanda a chi ha fatto visita la "Dea bendata". I nuovi milionari dovranno dividere il 6 del superenalotto centrato ieri con un sistema venduto a quote che ha realizzato una vincita stratosferica, la più alta mai vinta in Italia: 371 milioni di euro. Somma che dovrà essere divisa in 90 parti e che ha fatto felici ben nove siciliani. Tre quote sono state comprate a Termini imerese, in provincia di Palermo, al bar Bevuto.

«Abbiamo fatto questa grande vincita - spiega Carmelino Catalano, titolare della tabaccheria - non è la prima. Spero che chi ha vinto possa realizzare i propri sogni, tra l'altro nel momento di crisi che stiamo attraversando a Termini Imerese. Mi auguro che questa vincita possa essere un cavallo che ci faccia ripartire alla grande e che i vincitori possano pensare anche a noi. Abbiamo venduto tre quote su novanta, ogni quota che è stata venduta al costo di 5 euro ha vinto più di 4 milioni. Le vincite sono state fatte quasi sicuramente a Termini o nel circondario. Spero che i vincitori, o il vincitore, possano pensare anche per noi. Da quando ha chiuso la Fiat e altre aziende nella zona industriale - conclude - i nostri giovani vivono passeggiando in piazza o percependo il reddito di cittadinanza. Che questi soldi possano portare lavoro nel nostro Comune».

© Riproduzione riservata