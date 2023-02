Caccia ai milionari del Superenalotto, il titolare della ricevitoria di Palermo: «Nessuno sa chi ha vinto»

Nel fortunato sistema che ha permesso la vincita milionaria al Superenalotto c'è anche Palermo. Dopo più di un anno e mezzo è stato centrato il "6", che portava in dote un jackpot da 371 milioni di euro. Brindisi in tutta Italia, grazie al sistema composto da 90 quote, brindisi anche in Sicilia con nove quote, tre a Termini Imerese, una a Palermo, Villabate, Marineo, Ragusa, Messina e Sommatino.

Nel capoluogo l'estrazione ha premiato un giocatore della ricevitoria di via La Loggia: «Qui viene molta gente - dice Alessandro Guttadauro, titolare della tabaccheria - abbiamo di fronte l’Asp e poi molte persone di passaggio. Speriamo possa avere vinto chi ne aveva davvero bisogno, mi posso augurare solo questo». È partita la caccia al fortunato vincitore, ma l’identikit non è facile da tracciare: «Assolutamente no, non ne ho idea - ribadisce il titolare - qui da noi entra davvero molta gente».

© Riproduzione riservata